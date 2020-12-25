"Надеюсь, что на предстоящем Евро мы пошумим. Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться к ним – тогда будет и результат.
Если думать просто о выходе из группы, то можно даже эту задачу не реализовать. Так что на чемпионате Европы будем замахиваться на максимум", - заявил Кутепов.
Чемпионат Европы изначально должен был пройти летом этого года. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год. Сборная России будет играть в группе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Два из трех матчей группового этапа российская команда проведет в Санкт-Петербурге: 12 июня с бельгийцами, 16 июня с финской командой. Игра с Данией пройдет 21 июня в Копенгагене.
Илья Кутепов выступает за сборную России с 2016 года. В составе национальной команды он сыграл 13 матчей.
Источник: GQ
Кутепов: на чемпионате Европы сборная России будет замахиваться на максимум
Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на чемпионате Европы, который состоится в следующем году.
Фото: "Спартак"
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