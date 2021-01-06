Канищев: Черчесов не вызвал Дзюбу на сбор, отобрал капитанскую повязку, но по-прежнему рассчитывает на него

Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев прокомментировал ситуацию вокруг форварда Артема Дзюбы и наставника сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Getty Images
— Странно в отношении его повел себя главный тренер. Не вызвал на сбор, отобрал капитанскую повязку, но по-прежнему рассчитывает на Дзюбу. Непоследовательное решение. У каждого своя личная жизнь, свои тараканы. Есть же работа! В "Зените" Артем продолжил играть, не помешала ему приключившаяся история, и повязку вернули. Я не думаю, что Дзюба потянет на Евро бремя лидера, как произошло на чемпионате мира в России. Как-то он в последнее время подсел, — цитирует sport-weekend.com Канищева.

60-летний Канищев выступал за "Зенит" с 1986 по 1987 год.

История с 32-летним Дзюбой произошла в ноябре. Перед игрой с "Краснодаром" (3:1) в сети появилось видео, на котором форвард "Зенита" занимается самоудовлетворением. В петербургской команде лишили его капитанской повязки, которая теперь перешла к хорватскому защитнику Деяну Ловрену, а в сборной России решили не вызывать нападающего на последний сбор команды в 2020 году. Однако главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что они рассчитывают на Дзюбу и он будет вызван к следующим матчам.

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Теги: Сборная России Зенит Черчесов Дзюба
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