Губерниев - о Черчесове: славословие в его адрес от некоторых коллег превышает все пределы

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
"Пора ли Черчесову в отставку? Нет. Дождемся первых матчей в отборе и на чемпионате Европы. Если все провалит – он уйдет сам.

Его поведение на "Матч ТВ" во время интервью? Станислав Саламыч непростой собеседник, но мне всегда очень с ним интересно. И я очень жалею, что в этот момент меня не было в студии, потому что диалог мог пойти совсем по-другому. Потому что я в студии контролирую ситуацию.

Мне всегда интересно общаться со Станиславом Саламовичем. Мне нравится, что я являюсь для него раздражителем.

При этом я знаю, что ему нравится приходить ко мне на эфир, потому что ему интересно. Он же живой человек.

Мы же знаем, что количество славословия со стороны некоторых наших коллег в адрес Черчесова превышает все пределы. Именно поэтому, я думаю, ему каждый раз интересно говорить с теми, кто не боится ему аргументированно возражать", - приводит слова Губерниева "Фонтанка".

Напомним, что в ноябре 2020 года Черчесов стал специальным гостем программы "Все на футбол!" на "Матч ТВ". Там Станислав Саламович дал большое интервью комментаторам Денису Казанскому и Георгию Черданцеву. Несколько реплик главного тренера сборной России вызвали недовольств со стороны болельщиков. В частности, критике со стороны Черчесова подверглись нападающий ЦСКА Федор Чалов, а также братья Антон и Алексей Миранчуки, выступающие за "Локомотив" и "Аталанту" соответственно.

Помимо этого, перед уходом на рекламную паузу в эфир попала фраза Черчесова, адресованная Казанскому: "У тебя все нормально?" Отметим, что по ходу интервью комментатор задал несколько провокационных вопросов наставнику национальной команды.

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Теги: Губерниев Черчесов Сборная России
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