Кандидат в президенты Федерации футбола Франции хочет вернуть в сборную Бензема

Кандидат в президенты Федерации футбола Франции (FFF) Мишель Мулен заявил, что главный тренер сборной Дидье Дешам должен прислушиваться к требованиям руководства организации.

Фото: "Getty Images"

"Карим Бензема является великим нападающим, а Дешам - сотрудник федерации. Если руководство FFF предложит использовать Бензема, Дешам обязан будет вызвать его в сборную Франции", - заявил Мулен.



Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна. Бензема и Вальбуэна были отстранены от сборной Франции на чемпионате Европы 2016 года.



С тех пор Бензема не получал вызова в национальную команду и пропустил победный для Франции чемпионат мира 2018 в России.



Карим Бензема выступает за мадридский "Реал". В этом сезоне он провел 21 матч, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. За сборную Франции он сыграл в 81 матче и забил 27 мячей.



Источник: Le Figaro