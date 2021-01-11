Кандидат в президенты Федерации футбола Франции хочет вернуть в сборную Бензема

Кандидат в президенты Федерации футбола Франции (FFF) Мишель Мулен заявил, что главный тренер сборной Дидье Дешам должен прислушиваться к требованиям руководства организации.
Фото: "Getty Images"
"Карим Бензема является великим нападающим, а Дешам - сотрудник федерации. Если руководство FFF предложит использовать Бензема, Дешам обязан будет вызвать его в сборную Франции", - заявил Мулен.

Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна. Бензема и Вальбуэна были отстранены от сборной Франции на чемпионате Европы 2016 года.

С тех пор Бензема не получал вызова в национальную команду и пропустил победный для Франции чемпионат мира 2018 в России.

Карим Бензема выступает за мадридский "Реал". В этом сезоне он провел 21 матч, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. За сборную Франции он сыграл в 81 матче и забил 27 мячей.

Источник: Le Figaro

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Теги: Бензема Дешам Вальбуэна
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