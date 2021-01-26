- Согласен ли я, что цель сборной России на Евро - полуфинал, как говорил Федор Кудряшов? Посмотрим. Опять же, это событие достаточно далеко еще. Всему свое время. Ближе к турниру нас соберут, поставят задачу, все объяснят. Понятно, что постараемся выступить как можно лучше. Но говорить о таких вещах за 4 месяца до старта чемпионата не совсем верно, - цитирует Головина Sport24.
Чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и возьмет старт в июне 2021 года. Соперниками сборной России по группе являются национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Ранее защитник Федор Кудряшов заявил о том, что целью на Евро-2020 для российской сборной является выход в полуфинал турнира.
Головин: говорить о полуфинале Евро за 4 месяца до его старта не совсем верно
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о целях национальной команды на предстоящем Евро-2020.
Фото: twitter.com
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