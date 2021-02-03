— Какая задача у нашей сборной на Евро-2020, какие у меня ожидания или опасения? Не люблю делать прогнозы. Знаю, что мы сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату Европы. Турнир начинается с группового этапа, поэтому задача - выйти в плей-офф. Дальше посмотрим. Если говорить об ожиданиях, жду, что все-таки этот важный турнир пройдет с болельщиками, - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".
Чемпионат Европы-2020 должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его старт был перенесен на июнь 2021 года. Изначально турнир планировалось провести в 12 европейских городах, по изменению этого формата еще не принято окончательного решения. 3 матча (2 - группового этапа, 1 - 1/4 финала) должны пройти на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Соперниками сборной России по группе являются команды Бельгии, Финляндии и Дании.
Дюков - о Евро-2020: не люблю делать прогнозы. Задача - выйти в плей-офф
Президент РФС Александр Дюков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего в июне 2021 года Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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