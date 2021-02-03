Максименко: невызов в сборную России вообще не напрягает. Я же не девочка, чтобы обижаться

Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопрос журналиста о том, не напрягает ли его невызов в первую сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
- Напрягает ли меня, что не вызывают в сборную России? А меня вызывают в сборную. В молодежную! И мне там очень нравится. У меня там цикл, и я его доиграю. Я капитан, на носу чемпионат Европы. Видишь, ближайшие планы есть, а дальше я просто не загадываю. Так что меня ситуация, о которой ты говоришь, вообще не напрягает. Я же не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно, - передает слова Максименко Sport24.

22-летний вратарь "Спартака" Александр Максименко в нынешнем сезоне провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустил в них 22 гола, 5 встреч закончил без пропущенных мячей. За молодежную сборную России осенью 2020 года голкипер провел 3 матча, в которых пропустил 5 мячей. В двух последних товарищеских встречах против молодежных сборных Венгрии и Словении Максименко выводил молодежную сборную на поле с капитанской повязкой.

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Теги: Сборная России Молодежная сборная России Спартак Максименко
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