"У любого тренера будущее зависит от результатов. Если он добивается того, что нужно, продолжает работать. Результат — самый главный критерий. Конечно, некоторым тренерам дают время на формирование команды, но я думаю, что это не относится к сборной, где всегда собирают самых лучших.
Думаю, что у Черчесова нет права на ошибку. Большие форумы долго ждут. Здесь у тренера нет права на ошибку. Сразу же будут искать другого тренера",- сказал Булыкин.
Напомним, чемпионат Европы был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 городах с 11 июня по 11 июля.
Сборная России попала в группу B. Команда Черчесова сыграет против сборных Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи с бельгийцами и финнами национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге 12 и 16 июня соответственно. Матч с командой Дании пройдет в Копенгагене 21 июня.
Первый матч в этом году сборная России сыграет в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 24 марта состоится игра против сборной Мальты. Встреча пройдет на поле соперника.
Источник: "Спорт день за днем"
Булыкин: на Евро-2020 у Черчесова не будет права на ошибку. Сразу будут искать нового тренера
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин дал оценку перспективам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на Евро-2020.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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