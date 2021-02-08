"Доверяю ли я главному тренеру сборной России Черчесову? Да. Что касается поражения в Белграде, оно получилось болезненным и резонансным, мы все его переживали. Было больно и горько, но такие игры бывают у каждой сборной. Надо все-таки понимать, что объективно сборная России на тот момент оказалась не в самой лучшей ситуации. Но нужно быть объективным: сборная России пока не относится к лидерам европейского и мирового футбола. Что касается доверия, мы это доверие к Станиславу Саламовичу подтвердили, когда продлили с ним контракт. Я считаю неправильным принимать решение по одному матчу", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".
Сборная России в последнем матче Лиги наций уступила в Белграде сборной Сербии со счетом 0:5. Это поражение не позволило национальной команде подняться в дивизион А Лиги наций на следующий розыгрыш турнира. В шести матчах россияне набрали 8 очков и заняли второе место. Группу выиграла команда Венгрии, набравшая 11 очков.
В этом году пройдет чемпионат Европы. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Финляндией и Данией. Два матча из трех команда Черчесова проведет в Санкт-Петербурге.
Первый матч в этом году российская команда проведет 24 марта в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Соперником станет сборная Мальты, игра пройдет на поле соперника. В группе со сборной России также есть команды Хорватии, Словакии, Словении и Кипра.
Контракт Черчесова со сборной России истекает после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Дюков: доверие к Черчесову есть. Мы это подтвердили, когда продлили с ним контракт
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал игру сборной России в последних матчах.
Фото: РФС
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