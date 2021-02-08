Дюков: доверие к Черчесову есть. Мы это подтвердили, когда продлили с ним контракт

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал игру сборной России в последних матчах.
Фото: РФС
"Доверяю ли я главному тренеру сборной России Черчесову? Да. Что касается поражения в Белграде, оно получилось болезненным и резонансным, мы все его переживали. Было больно и горько, но такие игры бывают у каждой сборной. Надо все-таки понимать, что объективно сборная России на тот момент оказалась не в самой лучшей ситуации. Но нужно быть объективным: сборная России пока не относится к лидерам европейского и мирового футбола. Что касается доверия, мы это доверие к Станиславу Саламовичу подтвердили, когда продлили с ним контракт. Я считаю неправильным принимать решение по одному матчу", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".

Сборная России в последнем матче Лиги наций уступила в Белграде сборной Сербии со счетом 0:5. Это поражение не позволило национальной команде подняться в дивизион А Лиги наций на следующий розыгрыш турнира. В шести матчах россияне набрали 8 очков и заняли второе место. Группу выиграла команда Венгрии, набравшая 11 очков.

В этом году пройдет чемпионат Европы. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Финляндией и Данией. Два матча из трех команда Черчесова проведет в Санкт-Петербурге.

Первый матч в этом году российская команда проведет 24 марта в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Соперником станет сборная Мальты, игра пройдет на поле соперника. В группе со сборной России также есть команды Хорватии, Словакии, Словении и Кипра.

Контракт Черчесова со сборной России истекает после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Дюков Черчесов Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Полузащитник "Шахтера" Тайсон отклонил предложения российских клубов
Источник: Бохинен перешел в ЦСКА за 1,5 млн евро
Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом 2
Червиченко - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": это была легенькая прогулочка
Червиченко: Промес - весьма спорный и сомнительный трансфер. "Спартаку" нужен игрок, умеющий играть головой 4
Дюков: доверие к Черчесову есть. Мы это подтвердили, когда продлили с ним контракт 2
Два мяча Левандовски вывели "Баварию" в финал клубного чемпионата мира
Официально: матч Лиги чемпионов "Боруссия" М - "Манчестер Сити" пройдет в Будапеште
Дюков - о ситуации в "Тамбове": безусловно, это не очень хорошая ситуация для РПЛ 2
Источник: матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" состоится в Польше 1
Хачатурянц: Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на сложные матчи 3
"Амкар" планирует вернуться в профессиональный футбол в 2021 году 1
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Мольде" и "Хоффенхаймом" пройдет в Испании
Орлов: "Зениту" надо растить своих талантов 8
Головин - лучший во Франции, Вилков возвращается, Каррера нашел новый клуб. Главное за 8 февраля 4
Источник: агент Дриусси работает над переходом игрока в "Ривер Плейт" 2
СМИ: Безбородова и Вилкова вернули в список судей РПЛ на вторую часть сезона 10
Дубль Полоза помог "Ростову" с крупным счетом обыграть тбилисский "Локомотив" 1
Источник: бывший наставник "Спартака" Каррера возглавит "Бари" 16
"Химки" пока не вели со "Спартаком" разговоры о выкупе Мирзова
Тренер "Крыльев" прокомментировал интерес к Зиньковскому из Нидерландов
"Cочи" разгромил "Динамо" из Тбилиси 2
"Химки" хотят продлить контракт Глушакова 3
Заявление о банкротстве "Тамбова" оставлено без движения судом
Стало известно, почему новичок "Уфы" Бауэр не поедет на сборы команды
Филипенко: очень приятно сыграть со "Спартаком"
Татаев: с удовольствием вернулся бы в Россию 3
Дюков: сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует регионы, которые стараются развивать футбол 4
Источник: "Крыльям Советов" сократили бюджет на 2021 год почти в два раза 5
Де Йонг установил уникальное достижение в Ла Лиге 3
Все новости
-