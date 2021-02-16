"Мы, естественно, следим за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если игрок имеет российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим", - сказал Черчесов.
Александр Кокорин дебютировал в составе сборной России в ноябре 2011 года. Всего за национальную команду он провел 48 матчей и забил 12 голов. Последний раз за сборную он сыграл в товарищеском матче против команды Испании (3:3) в ноябре 2017 года.
Первый матч в этом году команда Черчесова проведет 24 марта. В рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года российская команда на выезде сыграет против сборной Мальты. Начало матча в 22:45 мск.
Источник: ТАСС
Черчесов - о Кокорине в сборной: если игрок имеет российский паспорт, то мы мимо не проходим
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о том, возможно ли возвращение в национальную команду нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: "Getty Images"
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