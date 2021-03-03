"У нас всегда было все готово и будет. Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка - совсем мелкие, технические", - сказал Сорокин.
Сегодня ровно 100 дней до старта чемпионата Европы по футболу. Турнир был перенесен на лето этого года из-за пандемии коронавируса. Сроки проведения Евро - с 11 июня по 11 июля. Пока точно не известно, пройдет ли это соревнование со зрителями. Решение будет принято в апреле.
В Санкт-Петербурге пройдет 4 матча чемпионата Европы по футболу - 3 матча на групповой стадии и один четвертьфинал. Две игры на "Газпром Арене" проведет сборная России: против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).
Источник: ТАСС
Сорокин подтвердил, что Санкт-Петербург готов принять Евро-2020 за 100 дней до старта турнира
Глава организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, о готовности города к принятию турнира летом этого года.
Фото: "Getty Images"
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