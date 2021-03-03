Сорокин подтвердил, что Санкт-Петербург готов принять Евро-2020 за 100 дней до старта турнира

Глава организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, о готовности города к принятию турнира летом этого года.

Фото: "Getty Images"