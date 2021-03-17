— Если не ошибаюсь, за весь турнир — около 300-350 тысяч евро, — цитирует Широкова "РБ-Спорт".
Напомним, на том турнире сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущему победителю Испании (0:3).
Широков выступал за сборную России с 2007 по 2016 год, проведя за это время 57 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
В клубной карьере Широков защищал цвета "Рубина", "Химок", "Краснодара", "Зенита", "Спартака" и ЦСКА, в котором и завершил карьеру в 2016 году.
Напомним, ранее появилась информация, что тренерский штаб нынешнего наставника сборной Станислава Черчесова получает 20 млн рублей за победу в товарищеских матчах, а за ничьи полагается девять миллионов рублей.
Широков рассказал о самых больших премиальных, полученных в сборной России
Бывший полузащитник Роман Широков признался, что самую большую премию в сборной России получил за чемпионат Европы 2008 года.
Фото: Василий Пономарев/Sportbox
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