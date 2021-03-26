— Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам. Потом это поколение ворвалось в испанский футбол: они стали чемпионами Европы и мира в составе уже основной сборной. Испанцы прошли этот путь вместе от юношей, и вот это мне сейчас напоминает молодежная сборная России, — цитирует Онопко Sport24.
Вчера, 25 марта, молодежная сборная России в первом матче группового этапа молодежного чемпионата Европы обыграла Исландию (4:1). Голами в составе нашей команды отметились Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Послезавтра, 28 марта, сборная России сыграет против сборной Франции.
Ранее Онопко сравнил защитника ЦСКА Виктора Васина с легендарным футболистом сборной Германии Францем Беккенбауэром.
Также Онопко раскритиковал футболистов "Тамбова", подозревающихся в участии на ставках. Он назвал этот поступок "подлым" по отношению к партнерам по команде.
Онопко: молодежную сборную России я сравниваю с поколением Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о молодежной сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!