Онопко: молодежную сборную России я сравниваю с поколением Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о молодежной сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА
— Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам. Потом это поколение ворвалось в испанский футбол: они стали чемпионами Европы и мира в составе уже основной сборной. Испанцы прошли этот путь вместе от юношей, и вот это мне сейчас напоминает молодежная сборная России, — цитирует Онопко Sport24.

Вчера, 25 марта, молодежная сборная России в первом матче группового этапа молодежного чемпионата Европы обыграла Исландию (4:1). Голами в составе нашей команды отметились Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Послезавтра, 28 марта, сборная России сыграет против сборной Франции.

Ранее Онопко сравнил защитника ЦСКА Виктора Васина с легендарным футболистом сборной Германии Францем Беккенбауэром.

Также Онопко раскритиковал футболистов "Тамбова", подозревающихся в участии на ставках. Он назвал этот поступок "подлым" по отношению к партнерам по команде.

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Теги: сборная России U21 Онопко Сборная Испании
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