"Он сильнее Оздоева или Зобнина? Вряд ли". Широков прокомментировал желание Глушакова вернуться в сборную России

Фото: ФК "Химки"

- Вместо кого? Он сильнее Оздоева или Зобнина? Мне кажется, вряд ли. Могут быть обстоятельства - мало ли, кто травму может получить, он будет в форме - могут и взять. Но вряд ли, - передает слова Широкова "РБ-Спорт".34-летний полузащитник "Химок" Денис Глушаков в текущем сезоне сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас. За сборную России футболист сыграл 57 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Свою последнюю игру за национальную команду Глушаков провел в марте 2018 года в товарищеской встрече со сборной Бразилии (0:3).