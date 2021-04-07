– Требование о вакцинации 60 % населения в Бильбао и остальной части Испании до 14 июня невозможно выполнить и, следовательно, матчи должны будут пройти при пустых трибунах, – приводит слова пресс-службы федерации издание Goal.
Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Континентальное первенство стартует 11 июня матчем сборных Турции и Италии.
Планировалось, что Бильбао примет три матча группового этапа и одну встречу 1/8 финала ЧЕ.
Сборная России сыграет в группе В с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут с бельгийцами 12 июня в Санкт-Петербурге.
Источник: Бильбао могут лишить права проводить матчи Евро-2020
По информации источника, Бильбао не сможет обеспечить присутствие болельщиков на матчах чемпионата Европы-2020.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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