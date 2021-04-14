— Обязательно пойду на матч чемпионата Европы по футболу. За кого буду болеть? Я всегда болею за сборную Франции по понятным причинам. Есть несколько команд, которые имеют безусловные шансы победить: Бельгия, Франция, Германия, Испания — суперкоманды. Любая из них может победить, — рассказал Познер в интервью "Чемпионату".
Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На прошедшем чемпионате Европы 2016 года команда дошла до финала турнира, где уступила сборной Португалии с минимальным счетом (0:1).
Чемпионат Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе Франция сыграет Германией, Венгрией и Португалией.
Познер заявил, что будет болеть на чемпионате Европы не за сборную России
Российский телеведущий Владимир Познер назвал сборную, которую будет поддерживать на предстоящем чемпионате Европы.
Фото: РБК
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!