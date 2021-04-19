Черчесов: изменения после создания Суперлиги коснутся и сборных

"Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не является новой. Смысл таких соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников. Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон.
В мировом футболе сложилась четкая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, футбольные клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить.
Сборных изменения тоже коснутся, ведь топовые клубы практически на сто процентов укомплектованы игроками национальных команд. Мировую футбольную семью всегда отличало единство и консолидация, и сейчас очень важно сохранить эти принципы", - сказал Черчесов.
Напомним, ранее стало известно, что 12 топ-клубов Европы объявили о формировании Суперлиги. УЕФА негативно отреагировал на создание данного турнира. Сообщалось, что УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за создания нового соревнования.
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что футболисты, которые будут выступать в новом турнире, не смогут участвовать в чемпионате Европы. Также им будет запрещено участие в чемпионате мира.
При этом УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов на фоне информации о создании Суперлиги. Ожидается, что число участников основного этапа турнира в 2024 году возрастет до 36.
Сборная России на чемпионате Европы сыграет против команд Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля текущего года. Перед Евро-2020 команда Черчесова проведет два контрольных матча. 1 июня пройдет матч против Польши в гостях, 5 июня в Москве состоится игра с командой Болгарии.
Источник: Sport24
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Фото: "Матч ТВ"
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