В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали слухи о том, что Англия получит больше матчей турнира

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался насчет сообщений о том, что Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с созданием Суперлиги.

Фото: РИА Новости
Сорокин заявил, что указанные сообщения, скорее всего, являются домыслами. По его словам, получение того или иного количества матчей определенной страной должно быть основано на организационных возможностях.

"Скорее всего, информация о том, что Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой — это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка. Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности по организации, эпидемиологическую ситуацию", - сказал Сорокин.

Напомним, что Евро-2020, перенесенный на текущий год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповом этапе Евро сыграет против команд Бельгии, Дании и Финляндии.

Источник: Чемпионат

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Теги: Сорокин
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