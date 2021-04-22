В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали слухи о том, что Англия получит больше матчей турнира

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался насчет сообщений о том, что Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с созданием Суперлиги.





Фото: РИА Новости