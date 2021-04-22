Сорокин заявил, что указанные сообщения, скорее всего, являются домыслами. По его словам, получение того или иного количества матчей определенной страной должно быть основано на организационных возможностях.
"Скорее всего, информация о том, что Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой — это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка. Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности по организации, эпидемиологическую ситуацию", - сказал Сорокин.
Напомним, что Евро-2020, перенесенный на текущий год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповом этапе Евро сыграет против команд Бельгии, Дании и Финляндии.
Источник: Чемпионат
В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали слухи о том, что Англия получит больше матчей турнира
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался насчет сообщений о том, что Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с созданием Суперлиги.
Фото: РИА Новости
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