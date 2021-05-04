"Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.
Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам", - приводит слова Шукера Sport24.
Напомним, что ранее в тренерский штаб сборной Хорватии входил наставник ЦСКА Ивица Олич, однако он покинул команду ради того, чтобы возглавить армейский клуб
Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии 10 августа 2018 года. В марте 35-летний футболист сообщил, что покинет "Локомотив" после окончания сезона. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги он принял участие в 21-м матче и отметился двумя результативными передачами.
Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы
Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер заявил, что защитник "Локомотива" Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб национальной команды на ЕВРО-2020.
Фото: ФК "Локомотив"
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