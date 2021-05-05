Березовский назвал трех вратарей, которые должны поехать со сборной России на Евро-2020

Бывший вратарь "Динамо" и "Зенита" Роман Березовский поделился мнением относительно тройки вратарей, которая должна поехать со сборной России на чемпионат Европы-2020.
Фото: ФК "Динамо"
— Мой выбор – Шунин, Лантратов, Дюпин. А кто первый номер, ответить затрудняюсь. Тут надо смотреть на подготовку, товарищеские матчи. Опыта больше всего у Шунина. Но все эти ребята не просто так занимают пост номер один в своих командах, они ярко выраженные лидеры, –рассказал Березовский в интервью для Metaratings.ru.

Чемпионат Европы-2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля, сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Подопечные Станислава Черчесова проведут первый мачт на турнире с бельгийцами 12 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин выступает за сборную России с 2007 года. За это время вратарь принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 9 мячей. Шунин защищал ворота национальной команды в мартовских играх квалификации на Чемпионат мира-2022.

Дюпин вызывался на эти матчи, но на поле не появлялся. 25-летний Лантратов за основную национальную команду еще не был заигран.

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Теги: Березовский Шунин Дюпин Лантратов Сборная России
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