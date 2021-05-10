Производитель экипировки показал форму арбитров на чемпионат Европы

Компания Marcon, занимающаяся разработкой спортивной формы, представила экипировку, которую будут использовать судьи на чемпионате Европы.



Футболки арбитров выполнены в традиционных цветах. Так, их сделали в чёрном, жёлтом, синем и розовом цветах. На футболках размещено изображение карты Европы со стёртыми границами.Чемпионат Европы должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Чемпионат Европы стартует 11 июня 2021 года.