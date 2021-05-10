Ранее сообщалось, что завтра, 11 мая, сборная России обнародует расширенный состав на чемпионат Европы.
Канчельскис предположил, что вместе с капитаном "Зенита" Артёмом Дзюбой в заявку стоит включить форварда "Локомотива" Фёдора Смолова и нападающего "Спартака" Александра Соболева.
"Из тройки Соболев, Смолов и Заболотный в комплект к Дзюбе предпочтение отдаю первым двум. Они должны ехать на турнир", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Канчельскис рассказал, кто из нападающих должен попасть в заявку сборной России на Евро
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможной заявке команды на чемпионат Европы.
Фото: Football24
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