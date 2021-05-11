"Прежде всего, конечно, следует отметить привлечение в команду молодых игроков. Это говорит о том, что уже обозначился какой-то вектор на омоложение состава сборной.
Второй момент — вызов Жиркова. Наверное, это дань уважения человеку, который много лет верой и правдой служит нашему футболу.
Третий момент — я честно говоря, так и думал, что будет выбираться нападающий между Заболотным и Смоловым. Выбрали Заболотного. Это указывает на то, что ставку будет делаться на центральных нападающих, которые заточены на игру вверху, на продавливание линии обороны соперника", - сказал Кирьяков.
Полностью интервью можно почитать на Rusfootball.info.
Кирьяков: вызов Жиркова - дань уважения человеку, который много лет служит нашему футболу
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал публикацию расширенного состава команды для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: Sportbox
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