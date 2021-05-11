Черчесов не стал вызывать в сборную нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова. При этом в состав были включены Артём Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.
"Мы смотрим теми же глазами, что и все остальные. После рестарта чемпионата, у Фёдора были классные голы, когда он выходил на замену. Последние игры он проводит не так ярко. У нас три игрока — Дзюба, Заболотный и Соболев, они тоже играют и приносят пользу", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Смолова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор форвардов в расширенный список национальной команды для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: РФС
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