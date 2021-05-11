Голкипер московского "Локомотива" не оказался в списке. При этом в него попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.
Чемпионат Европы стартует через месяц. Сборная России попала в одну группу с Финляндией, Данией и Бельгией.
"Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с "Зенитом" он провёл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Черчесов - о невызове Гильерме: в важном матче с "Зенитом" он не дал результата
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в расширенном составе игроков к подготовке в Евро Маринато Гильерме.
Фото: ТАСС
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