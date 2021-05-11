Ранее был опубликован расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы. В нём не оказалось голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.
Позднее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Гильерме в последнее время слишком много ошибался.
"У меня позиция следующая: Гильерме не достоин играть за сборную. Другой быть не может. Черчесов всё правильно сделал, что не включил его в список", - цитирует Дасаева Sport24.
Дасаев: Гильерме недостоин играть за сборную
Бывший голкипер "Спартака" Ринат Дасаев поделился мнением о ситуации с голкиперами сборной России на Евро.
Фото: ТАСС
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