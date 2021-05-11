"Узнал о вызове в сборную за обедом. Начальник команды подошел, сказал, что меня вызвали. Очень обрадовался. Доел ли обед? А почему нет? С аппетитом! Теперь буду стараться и работать, чтобы показать себя там. Можно сказать, что сбылась мечта. Очень хотел попасть в расширенный список сборной на Евро, была такая персональная цель на сезон.
Оправдать доверие Черчесова - тяжелая задача, но постараюсь сделать все возможное для этого. Станислав Саламович недавно приезжал к нам на базу в Новогорск, пообщались немного. Подсказал некоторые моменты по игре", - заявил Евгеньев.
Напомним, сегодня тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут готовиться к Евро-2020. С расширенным составом сборной России можно ознакомиться здесь.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
УЕФА ранее расширил заявку команд-участниц до 26 человек.
Защитник "Динамо" Роман Евгеньев в текущем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также у него 1 матч в Кубке России и в квалификации Лиги Европы. Всего за главную команду "бело-голубых" он провел 61 матч.
В составе сборной России Евгеньев провел один матч - он вышел на замену в матче Лиги наций против команды Сербии (0:5).
Источник: Sport24
Захарян - о попадании в расширенный состав сборной России: ни о чём подобном даже не думал
Евгеньев - о вызове в сборную России: постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие Черчесова
Защитник "Динамо" Роман Евгеньев поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России на Евро-2020.
Фото: ФК "Динамо"
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