Евгеньев - о вызове в сборную России: постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие Черчесова

Защитник "Динамо" Роман Евгеньев поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России на Евро-2020.
Фото: ФК "Динамо"
"Узнал о вызове в сборную за обедом. Начальник команды подошел, сказал, что меня вызвали. Очень обрадовался. Доел ли обед? А почему нет? С аппетитом! Теперь буду стараться и работать, чтобы показать себя там. Можно сказать, что сбылась мечта. Очень хотел попасть в расширенный список сборной на Евро, была такая персональная цель на сезон.

Оправдать доверие Черчесова - тяжелая задача, но постараюсь сделать все возможное для этого. Станислав Саламович недавно приезжал к нам на базу в Новогорск, пообщались немного. Подсказал некоторые моменты по игре", - заявил Евгеньев.

Напомним, сегодня тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут готовиться к Евро-2020. С расширенным составом сборной России можно ознакомиться здесь.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

УЕФА ранее расширил заявку команд-участниц до 26 человек.

Защитник "Динамо" Роман Евгеньев в текущем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также у него 1 матч в Кубке России и в квалификации Лиги Европы. Всего за главную команду "бело-голубых" он провел 61 матч.

В составе сборной России Евгеньев провел один матч - он вышел на замену в матче Лиги наций против команды Сербии (0:5).

Источник: Sport24

Захарян - о попадании в расширенный состав сборной России: ни о чём подобном даже не думал

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Евгеньев Сборная России Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии
"Это был самый сложный титул". Гвардиола - о чемпионстве "Манчестер Сити"
Алейник: матч с "Рубином" может быть для "Ротора" последним, а может и нет. Надо выходить и выигрывать
"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии 1
"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" и поднялся на третье место в АПЛ
Евгеньев - о вызове в сборную России: постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие Черчесова 1
"Крылья Советов" предоставили все документы для лицензирования в РПЛ
Червиченко дал прогноз на выступление сборной России на Евро-2020 5 эксклюзив
"Спартак" подтвердил расторжение контракта с Гулиевым 2
Червиченко: Черчесов привносит в выбор состава сборной России слишком много личного 4 эксклюзив
Назван состав молодежной сборной России на товарищеские матчи в июне 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Аршавин - об отношении англичан к русским: думают, что мы только что из лесу вышли 10
В "Спартаке" были рады видеть Олега Романцева на матче против "Химок"
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Беневенто"
Дасаев: Гильерме недостоин играть за сборную 6
Финал Лиги чемпионов могут перенести в Порту 1
Черчесов - о невызове Гильерме: в важном матче с "Зенитом" он не дал результата 17
В "Спартаке" отреагировали на слухи о возможном переходе Тилла в "Фейеноорд" 5
Захарян - о попадании в расширенный состав сборной России: ни о чём подобном даже не думал
Черчесов: Акинфеев не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта 10
Борис Игнатьев: молодёжь Черчесов берёт, исходя из правила, готовь сани летом эксклюзив
В ЦСКА сообщили, что Влашич после травмы раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле 2
Главный тренер "Фиорентины" сообщил, что покинет команду по окончании сезона 5
Захарян, Макаров, Сафонов, Дивеев и Евгеньев вызваны в сборную России, Смолов – нет. На Евро-2020 играем через Дзюбу 4
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Смолова 16
Булыкин: всегда есть имена, вызывающие вопросы, но за результат отвечать Черчесову эксклюзив
Перед финалом Кубка России заменили арбитра
Хохлов: для молодых игроков вызов в сборную - аванс эксклюзив
Созин: логичны вопросы по Смолову, но нельзя сказать, что Соболев и Заболотный были хуже 1
Все новости
-