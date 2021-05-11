Онопко: непонятно, почему в состав сборной не попал Антон Миранчук. Близнецы должны помогать друг другу

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал отсутствие в расширенном составе сборной России полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука.
Фото: Reuters
- Мне немного непонятно, почему Антон Миранчук не попадает в основной состав сборной России. Понятно, что тренер всегда выбирает лучших. Но я считаю, что братья всегда должны быть вместе - и Комбаровы, и Березуцкие. Близнецы должны помогать друг другу, - передает слова Онопко Metaratings.

11 мая был объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к матчам Чемпионата Европы-2020, который начнется в середине июня. В список вошли 30 человек, еще 7 футболистов попали в резерв, в итоговую заявку на Евро войдут 26 игроков. Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вошел в расширенный список, его брат-близнец из "Локомотива" Антон Миранчук не попал даже в перечень резервистов.

Захарян, Макаров, Сафонов, Дивеев и Евгеньев вызваны в сборную России, Смолов – нет. На Евро-2020 играем через Дзюбу

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Теги: Сборная России Миранчук Ан Онопко
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