Как сообщил представитель Баринова Павел Банатин, из-за повреждения полузащитник "Локомотива" вряд ли сыграет с "Уралом" в матче 30-го тура РПЛ. Вместе с тем игрок отправится в расположение сборной России для подготовки к чемпионату Европы. Ранее наставник сборной Станислав Черчесов включил Баринова в расширенный список футболистов национальной команды для подготовки к Евро.
Напомним, что Баринов повредил колено в финале Кубка России с "Крыльями Советов" (3:1). Из-за травмы он был заменен по ходу матча.
Отметим, что матч 30-го тура РПЛ "Локомотив" - "Урал" пройдет 16 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.
Источник: Р-Спорт
Баринов избежал серьезной травмы и отправится в расположение сборной для подготовки к Евро
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов избежал серьезной травмы, он отправится в расположение сборной России для подготовки к Евро-2020.
Фото: "Локомотив"
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