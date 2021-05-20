— Наши легионеры 23 числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок — 25 мая, — цитирует Черчесова "СЭ".
Напомним, сборная России сегодня начала тренировке на базе в Новогорске. С 22 по 31 мая команда проведет тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 6 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии.
Черчесов рассказал, когда к сборной присоединятся Головин, Миранчук и Черышев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал сроки присоединения "легионеров" на сборы команды.
Фото: РФС
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