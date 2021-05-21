"У Мухина речь шла о воспалении сухожилия. Сейчас проблем нет. У Сафонова был рецидив. Сейчас уже не ожидаем неприятностей. Его здоровью ничего не угрожает, рецидива быть не должно. К сожалению, Сослан Джанаев пропускает сбор из-за травмы. Он восстанавливается, все под нашим контролем. Ничего не мешает ему присоединиться к тренировкам в "Сочи", но к сборной он присоединиться не сможет", - приводит слова Безуглова "Спорт-экспресс".
Напомним, сборная России накануне начала подготовку на базе в Новогорске к Евро-2020. С 22 по 31 мая команда проведет тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Сборная России показала все самое интересное из первого дня подготовки к Евро-2020 (видео)
Безуглов рассказал о состоянии здоровья Мухина, Джанаева и Сафонова
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Максима Мухина и вратарей Матвея Сафонова и Сослана Джанаева.
Фото: ФК "Локомотив"
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