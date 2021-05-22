По словам Шунина, в преддверии чемпионата Европы игрокам сборной России не нужно обращать внимание на то, что пишут в СМИ. Вместо этого футболистам нужно сфокусироваться на подготовке к матчам Евро, заявил вратарь.
"Помогает ли недовольство болельщиков и СМИ перед турниром? В первую очередь игрокам не стоит читать, что пишут вокруг. Нужно сконцентрироваться, впереди сбор – надо готовиться к важным матчам, а читать стоит меньше – мой опыт мне это уже показал. Сколько людей – столько и мнений. Мы все профессионалы, давление всегда есть. Сейчас в сборной оно выше, однако не надо думать ни о чем, кроме того, как максимально тренироваться, питаться и в итоге сыграть", - сказал Шунин.
Источник: Чемпионат
Габулов: думаю, на Евро первым номером сборной России будет Шунин
Шунин: футболистам не стоит читать, что пишут вокруг. Сколько людей - столько и мнений
Голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков и СМИ.
Фото: "Динамо"
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