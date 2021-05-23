Экс-тренер "Тироля": Черчесов — легенда здесь. Один из лучших голкиперов в истории клуба

Напомним, что наставник национальной команды защищал цвета австрийского клуба с 1996 по 2002 год. Черчесов провел в составе "Тироля" 182 матча.
"Черчесов — легенда здесь. Один из лучших голкиперов в истории "Тироля". Было здорово с ним работать. Вчера он позвонил мне и сообщил о приезде.
При мне он начинал и обучение на тренера, так что я знал, кем станет Черчесов. Какой он человек? Мог быть жестким! Но прежде всего отлично работал, и был хорош у нас как игрок", - приводит слова Ляйтеншторфера Sport24.
В настоящее время национальная сборная России под руководством тренерского штаба Черчесова проводит тренировочные сборы в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, который был перенесен на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
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Бывший тренер вратарей "Тироля" Вольфганг Ляйтеншторфер поделился воспоминаниями о работе с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: РФС
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