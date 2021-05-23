Дюпин рассказал, волнуется ли он перед чемпионатом Европы

Дюпина спросили, волнуется ли он перед турниром. Вратарь ответил, что волнение присутствует. Вместе с тем в сборной хорошая атмосфера, игроки продуктивно работают, заявил Дюпин. По его мнению, футболисты национальной команды подойдут к чемпионату Европы в хорошей форме.
"Чуть-чуть есть волнение. У нас хорошая атмосфера, продуктивно работаем. Я думаю, в такой атмосфере будет хороший результат, и мы подойдем к Евро в хорошей форме", - сказал Дюпин.
Источник: Sport24
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Фото: РИА Новости
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