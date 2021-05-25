"Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно", - заявил Безуглов.
Напомним, что с 22 по 31 мая сборная России проводит сбор в Австрии. Затем национальная команда сыграет два товарищеских матча - против Польши и Болгарии.
Отметим, что на чемпионате Европы соперниками сборной России по группе станут команды Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир, перенесенный с 2020-го на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи Евро состоятся на петербургской "Газпром Арене".
Источник: Чемпионат
Соболев тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной России
Соболев подвернул ногу на сборе национальной команды России в Австрии
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Александра Соболева, который во вторник на сборе национальной команды в Австрии занимался по индивидуальной программе
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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