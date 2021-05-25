Самошникова спросили, как он может оценить уровень Жиркова, с которым конкурирует в борьбе за позицию на левом фланге обороны сборной.
"Ну Юрий Валентинович — сам и есть уровень. Где он играл и как он играл, как он сейчас выглядит. Он топ, тут ничего другого не могу сказать", - заявил Самошников.
Отметим, что сейчас Самошников и Жирков находятся в расположении сборной России и готовятся к чемпионату Европы. Национальная команда проводит сбор в Австрии в рамках подготовки к Евро. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
Источник: Матч ТВ
Семак: у меня нет ощущения, что Жирков потерял мотивацию
Самошников: Жирков - топ, ничего другого не могу сказать
Защитник "Рубина" и сборной России Илья Самошников высказался о партнере по национальной команде Юрии Жиркове.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!