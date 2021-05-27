Никифоров заявил, что оптимистично настроен по поводу предстоящего выступления сборной России на чемпионате Европы. По его словам, в национальной команде сложились хорошие отношения между игроками и тренерским штабом. Никифоров похвалил главного тренера сборной Станислава Черчесова за создание в команде такой атмосферы. Также он высказался о критике в адрес Черчесова. По мнению Никифорова, серьезная критика в адрес главного тренера сборной возможна только в случае неудачного выступления команды на Евро.
"На ЧМ-2018 мы показали, что можем высоко забираться, пусть и не всегда играя первым номером, так что с оптимизмом жду и Евро. Как я понял, в сборной сейчас хорошие рабочие отношения, и с Черчесовым все ребята отлично ладят. Он молодец, что создал в команде такую атмосферу.
Список вызванных игроков меня не удивил, потому что я понимаю, что у Станислава Саламовича больше данных о каждом кандидате, чем у стороннего эксперта. Кому-то Черчесов не нравится, однако, по моим наблюдениям, его критикуют те, кто ничего не понимает в футболе. Серьезно критиковать его можно будет только в случае неудачного выступления сборной на Евро — дай бог, чтобы этого не случилось", - сказал Никифоров.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В групповом раунде турнира сборная России будет противостоять командам Бельгии, Дании и Финляндии. Сейчас команда Черчесова готовится к Евро на сборе в Австрии.
Источник: Матч ТВ
Никифоров: Черчесова критикуют те, кто ничего не понимает в футболе
Экс-игрок "Спартака" Юрий Никифоров высказался о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС
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