"Почему мы вызвали именно 30 игроков, а не, допустим, 37 (с учетом футболистов из резервного списка)? В первую очередь с тренировочным процессом. Он сформирован таким образом, чтобы каждый мог принимать в нем полноценное участие.
И количество игроков не может быть безграничным. Вы знаете, что 26 футболистов попадут в заявку на турнир, и еще четверых мы вызвали дополнительно. После игры с Польшей заявка приобретет окончательный вид", - приводит слова Черчесова Bobsoccer.ru
Товарищеский матч Польша - Россия пройдет во вторник, 1 июня, на стадионе "Мейски" в городе Вроцлав (Польша). Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск.
Встреча пройдет в рамках подготовки к чемпионату Европы - 2020. 5 июня команда Черчесова в Москве проведет товарищеский матч с командой Болгарии.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Черчесов: после игры с Польшей заявка сборной России на Евро-2020 приобретет окончательный вид
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки национальной команды на чемпионат Европы - 2020.
Фото: "Getty Images"
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