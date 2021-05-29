- 1 июня в рамках подготовки к чемпионату Европы сборная России сыграет товарищеский матч с командой Польши. Чем интересна эта встреча?
- У нас будет хороший соперник. Сборная Польши — очень крепкая команда. Этот матч будет неплохой проверкой перед Евро. Левандовски восстановился. Было бы очень хорошо, если бы он играл в этом матче. Все-таки это нападающий мирового уровня — будет любопытно посмотреть игру нашей обороны против него.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Кириченко: будет любопытно посмотреть на игру обороны сборной России против Левандовского
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко в интервью Rusfootball.info поделился мыслями по поводу предстоящего товарищеского матча с командой Польши.
Фото: "Getty Images"
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