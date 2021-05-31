"38-е место в рейтинге ФИФА? Понятно, что это чисто информативно. Мы были и на более низких позициях. Понятно, что нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем. Каждый спортсмен хочет быть лучше. Так же и мы. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить свои позиции", - цитирует Черчесова Sport24.
Завтра, 1 июня, сборная России проведет первый контрольный матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Игра состоится во Вроцлаве и начнется в 21:45 по московскому времени. Встречу из-за повреждений пропустят защитник Марио Фернандес и хавбек Денис Черышев.
Черчесов: не попавшие в заявку на Евро игроки останутся в расположении сборной
Марио Фернандес и Черышев пропустят контрольный матч сборной России против Польши
Черчесов: Рыбус женат на моей землячке. Одним словом — золотой пацан
Черчесов: сборная России заслуживает быть на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о позиции национальной команды в рейтинге ФИФА.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!