- Можно ли объединить на поле Головина и Миранчука? Нет, нельзя! Они - творческие футболисты. Если говорить о творчестве, то Головин сильнее Миранчука. Если мы говорим о выходе из группы, то сборной России остро необходимы два опорных полузащитника, умеющих отбирать мячи, - передает слова Куртияна "Спорт день за днем".
25-летний полузащитник французского "Монако" Александр Головин, выступающий в этом клубе с лета 2018 года, в прошедшем сезоне провел за монегасков 26 матчей во всех турнирах, чаще являясь игроков основного состава, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. 25-летний полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук перешел в этот клуб в сентябре 2020 года и принял участие в 31 матче во всех турнирах, чаще выходя на замену на небольшие отрезки времени, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.
Куртиян: объединить на поле Головина и Миранчука нельзя. Сборной остро необходимы два опорника, умеющих отбирать мячи
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Куртиян высказал мнение о совместимости на поле полузащитников сборной России Александра Головина и Алексея Миранчука.
Фото: РПЛ
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