Отметим, накануне во французском издании Le Monde был опубликован материал, автор которого призвал лишить Петербург матчей чемпионата Европы. Милонов жестко раскритиковал эту инициативу.
"Мы мало прислушиваемся к точке зрения сексуальных меньшинств. Если какие-то французские *** (люди нетрадиционной сексуальной ориентации - ред.) решили нечестным образом получить чемпионат Европы, то так не делается. Это излишнее политизирование ситуации, которое разрушает спорт и спортивное движение.
Такие комментарии, которые звучат не от официальных представителей, лучше не замечать. Отвечать на разные глупости, которые произносят всякие идиоты, просто не смысла", - сказал Милонов.
Напомним, что чемпионат Европы стартует 11 июня и продлится до 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Источник: Metaratings
"Отвечать на разные глупости просто нет смысла". Милонов раскритиковал предложение лишить Петербург матчей Евро-2020
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о требовании французских СМИ лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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