Слуцкий: Макаров заслужил включение в заявку сборной на Евро своей игрой за "Рубин"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал включение двух игроков команды, вратаря Юрия Дюпина и полузащитника Дениса Макарова, в заявку сборной России на Евро-2020.
Фото: "Рубин"
Слуцкий заявил, что для Дюпина вызов в сборную особенно важен, поскольку игрок пребывает в довольно зрелом возрасте по футбольным меркам. Кроме того, тренер отметил, что Макаров заслужил попадание в заявку на Евро своими яркими выступлениями за "Рубин".

"Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой. Он проводил, по сути, свой первый полноценный сезон в Премьер-Лиге и провел его очень ярко", - сказал Слуцкий.

Источник: РИА Новости

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Теги: Слуцкий Макаров Рубин Евро-2020 Сборная России Дюпин
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