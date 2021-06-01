Слуцкий заявил, что для Дюпина вызов в сборную особенно важен, поскольку игрок пребывает в довольно зрелом возрасте по футбольным меркам. Кроме того, тренер отметил, что Макаров заслужил попадание в заявку на Евро своими яркими выступлениями за "Рубин".
"Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой. Он проводил, по сути, свой первый полноценный сезон в Премьер-Лиге и провел его очень ярко", - сказал Слуцкий.
Источник: РИА Новости
Сборная России объявила окончательную заявку на Евро-2020
Черчесов: Лунев? Мы посчитали, что Дюпин и Шунин провели сезон ровнее, а Сафонова рассматриваем на перспективу
Слуцкий: Макаров заслужил включение в заявку сборной на Евро своей игрой за "Рубин"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал включение двух игроков команды, вратаря Юрия Дюпина и полузащитника Дениса Макарова, в заявку сборной России на Евро-2020.
Фото: "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!