- Не будет убрана надпись "Газпром" со стадиона, так как это один из спонсоров Евро, - передает слова Сорокина ТАСС.
Напомним, что при проведении соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в названиях стадионов нельзя упоминать коммерческие бренды, поэтому российская арена на период Чемпионата Европы-2020 официально называется стадионом "Санкт-Петербург". В мае 2021 года стало известно, что "Газпром" вошел в число официальных спонсоров Евро-2020, сменив в этом списке азербайджанскую государственную компанию SOCAR.
Источник: "Газпром" стал официальным спонсором Евро-2020
На фасаде стадиона "Санкт-Петербург" во время Евро-2020 останется вывеска "Газпром Арена"
Генеральный директор российского оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин сообщил, что надпись "Газпром Арена" с фасада стадиона в Санкт-Петербурге на период турнира убираться не будет.
Фото: ФК "Зенит"
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