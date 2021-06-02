На фасаде стадиона "Санкт-Петербург" во время Евро-2020 останется вывеска "Газпром Арена"

Генеральный директор российского оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин сообщил, что надпись "Газпром Арена" с фасада стадиона в Санкт-Петербурге на период турнира убираться не будет.

Фото: ФК "Зенит"