Сборная России тренируется на базе в Новогорске перед товарищеским матчем со сборной Болгарии. Все игроки, в том числе правый защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев, начали тренировочное занятие в общей группе.
Ранее Фернандес и Черышев тренировались по индивидуальной программе и не были включены в заявку на контрольный матч против сборной Польши, который состоялся 1 июня во Вроцлаве и закончился вничью со счетом 1:1.
Головин – топ, Миранчук себя не нашел, а «дзюбоцентризм» идет во вред. 7 выводов по матчу сборной России против Польши
Черышев и Фернандес проводят тренировку сборной России в общей группе
На тренировке сборной России защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев занимаются в общей группе.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!