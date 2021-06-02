Сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова провела утреннюю тренировку на базе в Новогорске. В занятии участвовали 29 игроков, по индивидуальной программе тренировался только защитник Илья Самошников.
Отметим, что накануне сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат Европы. Самошников не попал в список из 26 игроков, заявленных на турнир. Вместе с тем он и другие футболисты, не включенные в список игроков сборной на Евро, продолжают тренироваться с национальной командой.
Напомним, что 5 июня сборная России в рамках подготовки к Евро проведет в Москве контрольный матч с Болгарией.
Источник: Матч ТВ
Сборная России провела тренировку в Новогорске, Самошников работал по индивидуальной программе
Сборная России продолжает готовиться к чемпионату Европы, команда тренируется на базе в Новогорске.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!