Левандовски на тренировке забил с минусового угла ударом с лета (видео)

32-летний игрок забил мяч с отрицательного угла ударом с лёта.
???— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) June 4, 2021
CC: @lewy_official pic.twitter.com/z3qw48GFB4
Сборная Польши проводит подготовку к предстоящему чемпионату Европы-2020. На групповой стадии Евро поляки сыграют против Словакии, Испании и Швеции.
Левандовски в минувшем сезоне немецкой Бундеслиги провел 29 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 7 результативных передач. Он был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата Германии по версии футболистов.
Источник: "твиттер" Laczy nas pilka