Левандовски на тренировке забил с минусового угла ударом с лета (видео)

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски на тренировке национальной команды продемонстрировал свое футбольное мастерство.32-летний игрок забил мяч с отрицательного угла ударом с лёта.Сборная Польши проводит подготовку к предстоящему чемпионату Европы-2020. На групповой стадии Евро поляки сыграют против Словакии, Испании и Швеции.Левандовски в минувшем сезоне немецкой Бундеслиги провел 29 матчей, в которых забил 41 мяч и сделал 7 результативных передач. Он был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата Германии по версии футболистов.Источник: "твиттер" Laczy nas pilka