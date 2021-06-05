Широков: скорее всего, футболисты, которых Черчесов поставит на матч с Болгарией, будут основными на Евро

Широков отметил, что встреча сборной России с болгарами будет более информативной, чем товарищеский матч с командой Польши (1:1). Вероятно, наставник российской сборной Станислав Черчесов выставит в игре с Болгарией тот состав, который будет основным на чемпионате Европы, заявил Широков.
"По матчу с Польшей трудно что-то говорить. Они играли вторым составом, но это не так важно. Мы были не в своей лучшей форме, поскольку под нагрузками играли. Трудно сказать, что будет дальше. Думаю, матч с болгарами будет более информативным. Будет уже что-то вырисовываться и будет понятно, чего ожидать 12 числа (в игре с Бельгией на чемпионате Европы - ред.) Скорее всего, тот же состав, что сегодня, и будет играть на Евро. Нужно постараться выиграть, чтобы увереннее начать турнир. Будем надеяться на победу", - сказал Широков.
Отметим, что матч Россия - Болгария пройдет сегодня, 5 июня, на "ВТБ Арене" в Москве. Встреча начнется в 18.00 мск.
Выступления на Евро сборная России начнет 12 июня, когда встретится с бельгийцами. Далее коллектив Черчесова сыграет на групповой стадии турнира с командами Финляндии и Дании.
Источник: РБК
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Фото: "Известия"
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