Смертин отметил, что высоко оценивает шансы сборной России на выход из группы. По его словам, команде Станислава Черчесова должен помочь опыт успешных выступлений на чемпионате мира 2018 года.
"Шансы на выход из группы? Оцениваю довольно высоко. У нас уже есть такой опыт на чемпионате мира. <...> Почему-то у меня нет волнения и мандража перед турниром", - сказал Смертин.
Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро 12 июня - в матче первого тура группового раунда команда Черчесова встретится с бельгийцами.
Источник: Матч ТВ
Андрей Рублев: верю, что сборная выйдет из группы на Евро, но Смолова там нет, поэтому не так пристально буду следить
Смертин: шансы сборной России выйти из группы на Евро? Оцениваю довольно высоко
Экс-игрок сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от выступлений национальной команды на чемпионате Европы.
Фото: Почта России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!