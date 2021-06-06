— Не имеет значения, по какой схеме мы будем играть. Важно, как мы будем готовы и как футболисты будут выполнять те или иные требования тренерского штаба, — цитирует Евсеева RT.
Вчера, 5 июня, сборная России провела финальный контрольный матч перед чемпионатом мира. В Москве была обыграна сборная Болгарии (1:0). Сам же турнир начнется для подопечных Станислава Черчесова 12 июня поединком с Бельгией.
Евсеев стал главным тренером "Шинника" на днях. Ярославская команда выступает в ПФЛ.
Евсеев: не имеет значения, по какой схеме сборная России будет играть на Евро
Главный тренер "Шинника" Вадим Евсеев высказался о сборной России.
Фото: ФК "Уфа"
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